شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة من التموين للتصدى للمخالفات خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق، خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما أن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون ، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية،

وحذر جهاز حماية المستهلك من الإعلان عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 ، وسيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين من خلال الخط الساخن "19588" ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.