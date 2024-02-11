شكرا لقرائتكم خبر عن كورال مدرسة الأورمان بحى العجوزة يقدم فقرات غنائية وطنية فى أول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد مبهج بأول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني، قدم كورال مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية الشهيرة، احتفاءً بعيد الشرطة وانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وحرصت المدرسة على بث الأغانى الوطنية مع انطلاق طابور الصباح في أول يوم دراسي، وأدت الطالبات النشيد الوطني وتحية العلم، وكذلك شاركن في تقديم فقرات فنية متنوعة فى حب الوطن.

وانتظم طلاب وطالبات محافظة الجيزة، قبل قليل، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم بالفصل الدراسي الثاني، حيث خرجوا باكرًا متوجهين إلى المدارس، حريصين على أداء مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

وانتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، كما نبهت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وخاصة طلاب الشهادات العامة.