- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن كورال مدرسة الأورمان بحى العجوزة يقدم فقرات غنائية وطنية فى أول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر
وحرصت المدرسة على بث الأغانى الوطنية مع انطلاق طابور الصباح في أول يوم دراسي، وأدت الطالبات النشيد الوطني وتحية العلم، وكذلك شاركن في تقديم فقرات فنية متنوعة فى حب الوطن.
وانتظم طلاب وطالبات محافظة الجيزة، قبل قليل، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم بالفصل الدراسي الثاني، حيث خرجوا باكرًا متوجهين إلى المدارس، حريصين على أداء مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.
وانتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، كما نبهت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وخاصة طلاب الشهادات العامة.
الطابور الصباحى بمدرسة الاورمان الاعدادية
طابور الصباح
فريق كورال المدرسة
كورال مدرسة الاورمان الاعدادية بالعجوزة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز