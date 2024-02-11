شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح الهيكل الجمعة 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير والموافق 8 أمشير بالتقويم القبطى، حيث يُعد إحدى الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة القبطية.

ويرجع ذلك الاحتفال إلى المرة الأولى التي دخل فيها السيد المسيح الي الهيكل "هيكل سليمان" كما ذكر بإنجيل لوقا أحد الأناجيل الأربعة بالعهد الجديد بالكتاب المقدس، ودخل السيد المسيح بعد ختانه فى اليوم الثامن بعد ثلاثة وثلاثين يوما حسب شريعة موسى، أى بعد أربعين يوما من ولادته، صعد يوسف النجار ومريم العذراء إلى أورشليم وقدماه إلى الهيكل.

وبدخول السيد المسيح الهيكل تحققت امنية سمعان الشيخ كان رجلا بارًا تقيًا وهو أحد السبعين رجلا الذين كلفهم بطليموس الأول حاكم مصر فى ذلك الوقت ، بترجمة العهد القديم "التوراة" من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وحينما وصل سمعان الشيخ بترجمته الي ايه "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل" (إشعياء 7 : 14) ، تساءل في نفسه كيف يمكن لعذراء أن تحبل ؟ فهذا ليس منطقيا أى مستحيل.