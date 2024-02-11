شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بمدارس القاهرة وتخصيص الحصة الأولى للاحتفال بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت الدراسة اليوم فى جميع مدارس القاهرة، حيث حرص طلبة تعليم القاهرة في حضور اليوم الأول فى الفصل الدراسي الثاني مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

وفي إطار تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة، ومديرية التربية والتعليم، شهد اليوم الأول فى الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 بحضور منظم وإقبال كبير من الطلبة .

وأكد أيمن موسي ،وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه فى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء برجال الشرطة المصرية البواسل لدى أبناؤنا الطلاب وتفعيل الإحتفال بعيد الشرطة (25 يناير)، تم تخصيص الحصة الأولى من بدء الفصل الدراسي الثاني للاحتفال بعيد الشرطة.

وأوضح أنه تم تخصيص الفقرة الأولى في جميع المدارس عن تضحيات رجال الشرطة المصرية وإبراز دورهم في تحقيق الأمن والسلامة.

واستعدت مدارس العاصمة للفصل الدراسي الثاني، وتم تعقيم المدارس وتنظيفها وغسلها بالمواد المطهرة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتنظيم الحجرات الدراسية واستعداد المعلمين وفقا للجدول المدرسي وتوزيع المنهج.