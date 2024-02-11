مستشار وزير التعليم العالى: الشباب ثروة الأمة وقادر على رفعة الوطن ونهضته

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القاهرة - سامية سيد - نقل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع الذي تنظمه جامعة الأزهر الشريف لإعداد الكوادر الطلابية.. تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، موضحا أن موضوع مكافحة المخدرات من الموضوعات المهمة والخطيرة التي تهدد كيان أمتنا ومستقبل شبابنا. لذلك، أود أن أشيد بعنوان هذا المؤتمر الذي يسعى لزيادة الوعي بخطورة المخدرات وسبل مكافحتها والحد من انتشارها.

وقال الدكتو كريم همام، إننا نضع كل الثقة والأمل في شبابنا الواعي المدرك لخطورة هذه الآفة، فالشباب هم عماد الأمة وسر قوتها وتقدمها. ونحن على يقين بأن شبابنا بوعيهم وإرادتهم وتمسكهم بدينهم وأخلاقهم الفاضلة يساهمون فى مكافحة هذه الظاهرة، فالشباب قادر على رفعة الوطن ونهضته بعزيمتهم وطاقاتهم، فهم ثروة الأمة وموردها الحقيقي".

واكد مستشار الوزير للانشطة الطلابية على جهود جامعة الأزهر في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مبينا حرص وزارة التعليم العالي والجامعات على دعم مثل هذه المبادرات الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المصري وتنمية قدراته ومهاراته، حتى يكون عضواً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع.

جاء ذلك وفقا للبيان الذى يفيد تنظيم جامعة الأزهر لملتقى إعداد الكوادر الطلابية .. طلاب من أجل مصر..تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، والذى عقد تحت رعاية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع البنات، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ونظم الملتقى الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ويقام بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة سعيدة صبح، عميد الكلية، وتحت إشراف كل من الدكتور سامح شراقي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور محمد العوضي، الدكتورة هبة سعوديش، الدكتور أحمد كشك.

ويهدف الملتقى إلى تأهيل وصقل المهارات القيادية لدى الطلاب والطالبات في ضوء توجه الدولة نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وواعية بالقضايا المختلفة قادرة على مكافحة ظاهرة المخدرات فالمجتمع يقوم على سواعد أبنائه ووعيهم لكل ما يحيط بهم أو يواجههم من تحديات.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024 ويتضمن محاضرات عن الوعى الذاتى، محاضرة اخرى بعنوان انت اقوى من المخدرات، واخرى بعنوان التعاطى وتأثيره على الفرد والمجتمع، ومحاضرة بعنوان الشباب بناة المستقبل، بجانب ورش عمل لوضع خطة الانشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني، بالاضافة الى عمل جولة بمكتبة الإسكندرية.