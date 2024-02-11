شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف وظيفة اللقاحات فى مواجهة الأمراض الوبائية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إن اللقاحات هي منتجات تعطى عادةً أثناء الطفولة لتحفيز الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أكثر فاعلية

ووجهت فاكسيرا المواطنين بالحرص على إعطاء طفلك التطعيمات الروتينية في ميعادها من عمر يوم حتى سنة ونصف.

وقالت، إن التطعيم طريقة بسيطة ومأمونة وفعالة لحماية الأشخاص من الأمراض الضارة قبل التعرض لها، ويستخدم التطعيم وسائل الدفاع الطبيعية لجسمك لبناء القدرة على مقاومة أمراض محددة، فضلا عن أنه يقوّي جهازك المناعي.

وتدرب اللقاحات جهازك المناعي على تكوين أضداد، تمامًا كما يحدث عندما يتعرض لمرض ما. ولكن، نظرا لأن اللقاحات تحتوي فقط على أشكال ميتة أو ضعيفة من الجراثيم مثل الفيروسات أو البكتيريا، فإنها لا تسبب المرض ولا تعرضّك لمخاطر مضاعفاته.

وتُعطى غالبية اللقاحات عن طريق الحقن، في حين يُعطى البعض الآخر منها عن طريق الفم أو برشّها في الأنف.