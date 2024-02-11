شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى أطفالك من الأنفلونزا الموسمية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم حماية الأطفال من نزلات البرد والأنفلونزا عن طريق الغسيل المتكرر للأيدى مع الانتباة لأعراض الأنفلونزا مثل السيلان وارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام المفاصل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية مزمنة وظهرت عليه فجأة علامات وأعراض الأنفلونزا فاستشر الطبيب على الفور.

وتابعت: اطلب من طفلك تغطية فمه وأنفه بكمه العلوي أو بمنديل ورقي يمكن التخلص منه عند السعال أو العطس.

واستكملت : يجب إبقاء الأطفال الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا الخفيفة والذين لا يعانون من حالة طبية مزمنة في المنزل ويجب أن يرتاحوا حتى تمام التعافي

وقالت انصح طفلك دائما بتجنب الآتى :-

١- مشاركة أكواب الشرب والمناشف

٢- لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم بأيدي غير مغسولة

٣- الذهاب إلى الأماكن المزدحمة خلال موسم الأنفلونزا

٤- العناق أو التقبيل عند التحية إذا كانوا هم والآخرين يعانون من أعراض الأنفلونزا