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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى أطفالك من الأنفلونزا الموسمية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية مزمنة وظهرت عليه فجأة علامات وأعراض الأنفلونزا فاستشر الطبيب على الفور.
وتابعت: اطلب من طفلك تغطية فمه وأنفه بكمه العلوي أو بمنديل ورقي يمكن التخلص منه عند السعال أو العطس.
واستكملت : يجب إبقاء الأطفال الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا الخفيفة والذين لا يعانون من حالة طبية مزمنة في المنزل ويجب أن يرتاحوا حتى تمام التعافي
وقالت انصح طفلك دائما بتجنب الآتى :-
١- مشاركة أكواب الشرب والمناشف
٢- لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم بأيدي غير مغسولة
٣- الذهاب إلى الأماكن المزدحمة خلال موسم الأنفلونزا
٤- العناق أو التقبيل عند التحية إذا كانوا هم والآخرين يعانون من أعراض الأنفلونزا
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