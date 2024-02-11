شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس كاملة العدد.. انتظام العملية التعليمية بالجيزة فى أول أيام الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم طلاب محافظة الجيزة، قبل قليل، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم بالفصل الدراسي الثاني، حيث خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرًا، حريصين على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية التى تناولت الحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل فى حماية أمن الوطن واستقراره، وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

ورصد ”الخليج 365” مراسم طابور الصباح بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث شهدت المدرسة حضور لافت من الطلاب والمعلمين، وحرص المعلمين على تنظيم دخول الطلاب للمدرسة ووقوفهم في الساحة ومن ثم إدخالهم للفصول في صفوف منظمة، كما حرص الطلاب على ارتداء الزى المدرسي لتحقيق الانضباط.

واستعدت جميع مدارس محافظة الجيزة لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، بعمل الصيانات البسيطة اللازمة للفصول وتنظيفها وتجهيز وتنظيف قاعات التدريس ودورات المياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها.

وانتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024.