شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة بالترم الثانى فى مدارس محافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم جولة تفقدية في عدد من مدارس محافظة القليوبية لمتابعة انتظام سير الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني .

ومن المقرر أن يستهل الوزير زيارته لمحافظة القليوبية بعقد لقاء مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، كما يعقد اجتماعا مع مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، ويعقب ذلك جولة تفقدية يجريها الدكتور رضا حجازي لعدد من المدارس بالمحافظة.

وانتظم صباح اليوم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم بالنصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.