شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: لم نتسلم حتى الآن أى أدلة على تورط موظفينا فى الاتهامات الموجهة إليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأونروا إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة، وشن عملية يعني قتل المزيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت: "الخطر يلوح في الأفق بانتقال القتال العنيف إلى رفح الفلسطينية حيث يتكدس الفلسطينيون حاليا.. ولم نتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على تورط موظفينا في الاتهامات الموجهة إليهم".
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