الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ الثلاثاء وأمطار متفاوتة الشدة

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من الثلاثاء 13 فبراير انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.