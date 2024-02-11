شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 9.76% زيادة فى مشتركى الإنترنت فائق السرعة المتنقل بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022.

وأوضح نقلا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن ذلك بنسبة زيادة قدرها 9.76%، وتأتى هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.