شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الحكومى بغزة: عائلات فلسطينية تحصل على نصف وجبة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للمكتب الإعلامى الحكومى فى غزة إسماعيل الثوابتة، الأحد، أن بعض العائلات الفلسطينية تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات.

أشار "الثوابتة" إلى أن جيش الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع، مطالبا بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب، واصفا الوضع الإنسانى فى شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية.

ولفت إلى أن المواطنون الفلسطينيون فى شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب، مطالبا بالضغط على الاحتلال لكسر الحصار المفروض.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى 14 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول اليهم

أشارت وزارة الصحة فى غزة عبر بيان صحفى إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 28176 شهيد و67784 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

كانت وكالة الأونروا قد قالت أنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون فى أقصى جنوب قطاع غزة، وشن عملية يعنى قتل المزيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "الخطر يلوح فى الأفق بانتقال القتال العنيف إلى رفح الفلسطينية حيث يتكدس الفلسطينيون حاليا.. ولم نتسلم حتى الآن أى أدلة أو إثباتات على تورط موظفينا فى الاتهامات الموجهة إليهم".