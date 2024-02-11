شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 567 طائرة نقلت مساعدات ووفودا رسمية لغزة منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إجمالى عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش بشمال سيناء إلى 567 طائرة، نقلت مساعدات لغزة ووفود رسمية منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، تسلمها الهلال الأحمر المصرى وأعاد نقلها من العريش إلى قطاع غزة.

واستقبل المطار خلال الساعات القليلة الماضية طائرة من الإمارات نقلت 43.6 طنًا من المساعدات الغذائية والاغاثية والخيام.

أفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش، انه بلغ إجمالى عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 567 طائرة، بينها 461 طائرة مساعدات، 106 طائرات نقلت وفود.

ويتم تفريغ شحنات الطائرات، ونقلها على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، وتوصيلها تباعا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى عبر بوابة معبر رفح البرى.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين، تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.