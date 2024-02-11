أخبار مصر.. انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس والوزارة توجه بتحقيق الانضباط

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس.. والوزارة توجه بتحقيق الانضباط
انتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.
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