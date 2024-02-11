أخبار مصر.. انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس والوزارة توجه بتحقيق الانضباط

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

انتظمت اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني فى جميع المدارس بعد أن انطلقت أمس فى عدة محافظات، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحة أنه ينتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس.. والوزارة توجه بتحقيق الانضباط

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا .

"النقد الدولى": مصر والأردن والمغرب نفذوا خططا شاملة لإصلاح ملف الدعم

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقة أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و 173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المُسماة "الأكاديمية العربية للدراسات" والكائن مقرها في (الدور الارضي - شارع بنك باركليز - نادي أحمد عرابي – حي الزهور – مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية) والتي تُروج لنفسها قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة فى التخصصات الأتية: (تمريض وتحاليل الطبية، إدارة الأعمال ومحاسبة، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام، تكنولوجيا البترول، السياحة والفنادق والضيافة الجوية، حاسبات ونظم المعلومات، لغات وترجمة) وأن مدة دراسة عامين أو عام مُكثف دون اشتراط المجموع، أو سنة التخرج، كما تُدعي المُنشأة أنها توفر فرص عمل مع إمكانية تقسيط المصروفات. أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الزيادات المقررة فى الرواتب لأعضاء المهن الطبية تشمل زيادات بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه شهرياً، وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي، والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين. ‎ الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية إلى 300 جنيه شهريا للفرق الطبية التعليم العالى تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانا وهميا بالشرقية الصحة الفلسطينية فى غزة: 112 شهيدا وإصابة 173 آخرين خلال 24 ساعة

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأسبوع الحالى حافل بالأحداث المناخية من تذبذب فى درجة الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط متقطع للرياح. سفينة وادى العرب تصل اليوم ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى سفينة وادى العرب تصل اليوم ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى الأرصاد: أجواء دافئة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للأتربة غرب البلاد الأرصاد: أجواء دافئة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للأتربة غرب البلاد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية .

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