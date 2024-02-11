شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: تعليق مساعدات بعض الدول كان بمثابة "ضربة قاضية" للخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث أونروا، إن تعليق مساعدات بعض الدول للوكالة كان قرارا عجولا وبمثابة "ضربة قاضية" للخدمات، لافتا إلي أن إسرائيل تسير وفق خطة ممنهجة للنيل من الوكالة ونتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن خدماتنا.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "نتخذ إجراءات استباقية لحماية الوكالة من الادعاءات الإسرائيلية.. ومعنيون بمواصلة تقديم خدماتنا.. الوكالة بمثابة رمز في الأنشطة المعنية بمساعدة الفلسطينيين.. وهذا سبب لادعاءات إسرائيل ضدنا".

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28 ألف شهيد و67 ألف جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين.