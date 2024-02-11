شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تعلن عن 17 وظيفة قيادية شاغرة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير التنمية المحلية أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.
ويتضمن الإعلان الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة وهى الوكيل الدائم ، وفى المستوى الوظيفى العالى عدد 2 وظيفة هما رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
وأوضح الإعلان أيضاً عن 14 وظيفة مدير عام وهي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية، مدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة، مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
جدير بالذكر انه تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو : ( 01101732226)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز