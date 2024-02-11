شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع توريد القصب لـ2 مليون و259 ألف طن وإنتاج 225 ألف طن سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع الـ7، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليونين و259 ألفا و625 طن قصب، كما تم إنتاج 225 ألفا و461 طن سكر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد وجه في وقت سابق بسرعة سداد مستحقات مزارعي القصب، وتيسير عمليات استلام المحصول.

كما أكد عصام البديوي، رئيس السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة الغذائية، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها، وأن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

يذكر أن وزير التموين، قد أصدر القرار رقم ( 22 ) لسنة 2024، والذي تضمن صرف حافز إضافي لموردى قصب السكر بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسي والمقدر بـ 1500 جنيها للطن وذلك تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد

وشمل القرار كذلك صرف 400 جنيه في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للطن وحتى 40 طن للفدان ، و 500 جنيه حال توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان

وذكر القرار أن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم ، مع قيام اللجان الاشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب

كما قرر الوزير صرف علاوة إستثنائية لطن البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر وهم الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية المصرية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة

وشمل القرار صرف 1900 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مارس وحتي 15 مارس 2024 حيث تتضمن (1500 جنيهاً سعر أساسي و 400 جنيه علاوة للطن)

و صرف 1750 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 مارس وحتي 31 مارس 2024 و تتضمن (1400 جنيهاً سعر أساسي و 350 جنيهاً علاوة للطن)

وكذلك صرف 1600 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 أبريل وحتي 15 أبريل 2024 و تتضمن (1300 جنيهاً سعر أساسي و 300 جنيه علاوة للطن)

وصرف 1450 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 أبريل وحتي 30 أبريل 2024 و تتضمن (1200 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)

كما شمل القرار صرف 1350 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم و تتضمن (1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)