شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يعلن توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية فى 5 محافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن قوافل أبواب الخير من خلال توزيع مليون كرتون مواد غذائية تستهدف رعاية 5 ملايين مواطن، حيث تتضمن القافلة أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية الجافة، لافتا إلى أن صندوق تحيا مصر يستهدف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واليوم يتم إطلاق المرحلة الأولى من القافلة، وتتضمن توزيع 200 ألف كرتونة فى 5 محافظات "القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان" على أن يتم إطلاق باقى القوافل تباعا.

وكان صندوق تحيا مصر "قد أطلق أكبر حملة كساء" لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية في شهر مارس من عام 2023، وذلك من خلال مجموعة من المعارض التي من شأنها توفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات والأغطية والأدوات المكتبية وأدوات المطبخ وغيرها، حيث وفرت المبادرة 565 ألف قطعة ملابس جديدة، استفاد منها 56 ألف أسرة حتى الآن، في المناطق الأكثر احتياجًا وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع مدني ودور الرعاية ، كما تم توفير 10ألاف قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للقسيمة الواحدة للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 5,2 ملايين جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية.

كما قدمت مبادرة دكان الفرحة تجهيزات الزواج ل 315 فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية لاسيما اليتيمات، وذوات الهمم بقيمة 5 مليون جنيه، حيث تم تسليم كل فتاة مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسائم مشتريات مجانية بقيمة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه.