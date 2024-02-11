شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توفير السلع الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه سيتم إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير تباعًا إلى كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت اليوم إلى محافظات "القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان"، حيث إن مبادرة أبواب الخير تستهدف توفير نحو مليون كرتونة بما يعادل اثنا عشرَ ألْفًا وثلاثمائة طن تقْريبًا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها 12 كيلو وتحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كل المستحقين في كل القرى والنجوع خاصتًا في المناطق النائية بأنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال صندوق تحيا مصر اليوم ، قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، ونخبة من قيادات البنوك ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم بيت الزكاة والصدقات المصري، وحياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن دور الصندوق شهد نقلة نوعية في انجازاته خلال العشر سنوات الماضية، من خلال خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري وأن مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.