شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تم إنشاء 14 سوقا حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت محافظة الجيزة خطوات متقدمة في ملف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وذلك بتطوير ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أخرى جديدة مطورة، تضم باكيات بيعية منظمة ومجهزة بكل المرافق، وتخضع لرقابة وإشراف الأجهزة المُختصة، لمواجهة العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توسع المحافظة فى إقامة الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية، منها 6 أسواق تم إنشاؤها بالطالبية وبولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى 8 أسواق حضارية بالصف وأطفيح لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية.

ففى حى الهرم، أنشأت المحافظة سوقا حضارية جديدة خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 لاستيعاب 18 محلا حضاريا؛ لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل،

وشهدت منطقة فيصل إنشاء سوق حضارى يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم.

وفي حي بولاق الدكرور، أنشأت المحافظة سوق راشد المراغى الحضارى بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2 لاستيعاب 30 محلاً حضاريًا، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى بشارع الملكة على مساحة 800م2 لاستيعاب 21 محلاً نموذجيًا.

وفى حى الطالبية، بدأت المحافظة إنشاء سوق حضارى بشارع الثلاثينى لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثينى القديم والعروبة.

وشهد مركزا الصف وأطفيح خلال أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنشاء 8 أسواق حضارية، حيث توسعت المبادرة في إنشاء أسواق نموذجية منظمة كاملة المرافق في قرى الصف وأطفيح، منها قرى (الديسمي وأسكر ونجوع العرب ومدينة الصف ومنشأة سليمان)؛ لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، فضلًا توفير فرص عمل، والقضاء على السويقات والأسواق العشوائية، التي تشوه المظهر العام وتعيق حركة المشاة والمرور.