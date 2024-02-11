كيف توقف نزيف الأنف؟​ هيئة الدواء تجيب

القاهرة - سامية سيد -

1-إيماء الرأس إلى الأمام وعدم إقامة الرأس إلى الأعلى. ​

2-الضغط على الأنف باليد.​

3 -وضع قطنة داخل الأنف.​

4 -التوجه إلى مختص في حال عدم توقف النزيف.​

ويعد نزيف الأنف من المشاكل الصحية الشائعة وقد يحتار المريض فى سبب تكرار حدوث نزيف في الأنف.

وعلى جانب آخر، كانت هيئة الدواء المصرية أكدت سعيها الدائم نحو توفير الدواء المصرى فى الصيدليات متميزا بأعلى جودة وكفاءة ومأمونية على المريض، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على توطين الصناعة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية.وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الصحى المصرى من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضى قدما فى الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية الهيئة لها استراتيجية هامة فى ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها.