شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
برتقال بلدي 5 – 7.5 جنيه
برتقال سكري 5 – 7.5 جنيه
برتقال أبو سرة 6.5 – 10.5 جنيه
نارنج 4 – 6 جنيهات
يوسفي 4.5 – 8 جنيهات
كيمو كوات 18 – 20 جنيها
جريب فروت 4 – 7 جنيهات
ليمون حلو 7 – 10 جنيهات
ليمون بلدي 13– 17 جنيها
ليمون أضاليا 2–5 جنيهات
تفاح أمريكي 25- 45 جنيها
تفاح جولدن 25 – 35 جنيها
تفاح سوري لبناني 20 – 30 جنيها
بلح سيوي 30 – 50 جنيها
بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها
بلح شامية 17 – 55 جنيها
بلح ابريمي 14 – 42 جنيها
بلح مركابي 17 – 55 جنيها
بلح أبيض غزال 16 – 48 جنيها
بلح عينات 18 – 45 جنيها
بلح البان 16 – 48 جنيها
بلح وردة 18 – 45 جنيها
بلح برتموته 17 – 55 جنيها
بلح أسواني 15 – 40 جنيها
بلح سكوتي 17 – 55 جنيها
بلح جنديلة 17 – 55 جنيها
بلح قرن غزال 40 – 70 جنيها
جوافة 7 – 15 جنيها
رمان 11 – 23 جنيها
فراولة 15 – 21 جنيها
كانتلوب 6 – 11 جنيها
كاكا 20 – 30 جنيها
مانجو 40 – 90 جنيها
بطيخ 16- 60 جنيها
حرنكش 28 – 40 جنيها
نبق 15 – 25 جنيها
قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها
كيوي 35 – 85 جنيها
أبو فروة 75 – 85 جنيها
باباظ 12 – 15 جنيها
افوكادو 60 – 120 جنيها
جنزبيل 60 – 120 جنيها
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