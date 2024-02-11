شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية القوصية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية القوصية، للمرة الأولى، منذ تأسيس الإيبارشية.

وكان في استقباله الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية، حيث بدأ صاحب الغبطة زيارته الرعوية، بلقاء مجمع كهنة الإيبارشية، في لقاء أبوي، بحضور الأنبا مرقس، بمقر المطرانية.

وخلال اللقاء، احتفل الحاضرون بتذكار السيامة الكهنوتية لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.