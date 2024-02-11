شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يوجه بوصول الكتب الدراسية لكل المراحل بالأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية استعدت لعودة الدراسة للفصل الدراسى الثانى وسط استعدادات مكثفة بالإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات داخل المدارس لإستقبال الطلبة لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

ووجه مدير المديرية، بانتطام العملية التعليمية من خلال المتابعة المستمرة بالمدارس وتخصيص الإذاعة المدرسية عن دور رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن دور رجال الشرطة والدور البناء الذى تقوم به وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وأستقرار البلاد، ضرورة تحدث المعلمين مع الطلبة عن دور تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الإنتماء والولاء للوطن. ليصبح أبنائنا جيلا واعيا فخورا بوطنه متمنيا الأمن والآمان لبلده الحبيبة.

طالب "موسى" بأهمية الالتزام بالخطة الزمنية لمناهح الدراسة وتوجيه وتشحيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الالكتروتية التى يشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها، ومتابعة أنتطام العملية التعليمية من خلال حضور الطلاب والتأكيد من تسليم الكتب المدرسية وتكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الآنضباط المدرسى من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديرى عموم الإدارات التعليمية، ووكيل الإدارة، إدارة المتابعة.

ووجه مدير المديرية بالتأكيد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بحميع المدارس وضرورة الإنتهاء من تسليمها للطلاب خلال الاسبوع الأول من الدراسة.

كما أكد على توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومى.

ضرورة التنبيه على الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التى يقدمها أفضل المعلمين بالإضافة إلى الاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد مدير المديرية على أهمية طابور الصباح وتحية العلم وذلك لغرس قيم الولاء والإنتماء للوطن لدى الطلاب.

متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وتنفيذ جميع المسابقات الوزارية حيث تعتبر وسيلة مهمة من الوسائل التربوية المألوفة فى خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الاهتمام بالإشراف اليومى والتزام مشرفى الأدوار بالمكان المخصص له تجنبا لحدوث الحوادث بين الطلبة.