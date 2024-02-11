شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة الآباء السواح داخل مقر "الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا" ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، كنيسة الآباء السواح بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ببورسعيد.

وصلى مطران بورسعيد بها صلاة عشية عيد القديس الأنبا بولا، وصلاة التمجيد والدورة، ثم قدم فريق الكورال مجموعة من الترانيم، واختتمت الاحتفالية بكلمة روحية ألقاها نيافته.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبيريوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.

ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التى يعيشها الأقباط فى صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير فى أصوام الدرجة الأولى التى يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتى فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومى.