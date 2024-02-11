شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث إجراءات تحصيل مستحقات الدولة التابعة للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع وحدة متابعة التحصيل بالوزارة لاستعراض استراتيجية تحصيل مستحقات الدولة، وإنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية، ورؤية الوحدة خلال المرحلة القادمة في متابعة إنجاز أعمال التحصيل وفق المستهدف لضمان تحصيل كل مستحقات الدولة التابعة للوزارة بصفة فورية.

‎وشدد سويلم علي قيام كل جهات الوزارة بالمتابعة المستمرة لزياده معدلات التحصيل، وموجها بمراجعة أداء جميع المحصلين، مع وضع منظومة تحفيزية للمحصلين الذين يحققوا المستهدف تحصيله، وكذا زيادة الحافز حال تجاوز نسب التحصيل المستهدفة، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لتحقيق أعلى معدلات تحصيل وتذليل أي عقبات للنهوض بأعمال التحصيل.

ويجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشىء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات .

وشدد سويلم على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، وإزالة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.

جدير بالذكر، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها، وإختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.