شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات فبراير لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، فى صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة برامج للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين، كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برامج لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية حيث يتم صرف دعم نقدى للأسر وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .