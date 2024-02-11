شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قوافل "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن بجميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات صندوق تحيا مصر لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، ونخبة من قيادات البنوك ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ، إن مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس أيضًا روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع.