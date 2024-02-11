شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: إلغاء حفل مبادرة أبواب الخير لتوفير النفقات للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أنه كان مقرر تنظيم احتفالية كبرى لإطلاق مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بالمحافظات المختلفة من خلال اصطفاف 1000 شاحنة، إلا أنه تم إلغاء الاحتفالية الكبرى والاكتفاء بالمؤتمر الصحفى اليوم لتوفير نفقات الاحتفالية للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال إطلاق صندوق تحيا مصر اليوم ، قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم بيت الزكاة والصدقات المصري، وحياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.