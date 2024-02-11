شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى دبى للمشاركة فى "القمة العالمية للحكومات 2024" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024"، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات 2024" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وتُعقد "القمة العالمية للحكومات 2024" تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.