شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد ساعات البرودة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عدد ساعات البرودة تقترب إلى أقل من 10 درجات مئوية من 350 ساعة في مصر الوسطى وأقل قليلا في جنوب الصعيد وسيوة والواحات والظهير الصحراوي الغربي وغيرها .

أضاف فهيم، أنه على الرغم أنها أقل من المعدل لنفس الوقت من الشتاء لكن كانت أفضل بكثير بعد سيطرة الكتلة الباردة على الأجواء في مصر الأيام الماضية .

أوضح أنه بالنسبة للمعاملة بكاسرات السكون خلال هذه الفترة يجب الالتزام بالجرعة المناسبة وعدم زيادتها حتى لا يؤثر على معدلات ومستويات التخريج .

وينصح فهيم المزارعين وكل من رش الكاسرات مبكراً خاصة للعنب وحدث تكشف مبكر للبراعم الخضرية فى توقيت الانخفاض الحاد للحرارة، بالتالي يجب الرش بالكبريت الميكروني بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت حتى لا يحدث ضرر للبراعم الحديثة وعلى مزارعي الزيتون والمتساقطات خاصة العنب المتوسط والمتأخر والكمثرى والبرقوق والتين والرمان المتابعة معنا باستمرار .