تعرف على عدد ساعات البرودة فى مصر

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أضاف فهيم، أنه على الرغم أنها أقل من المعدل لنفس الوقت من الشتاء لكن كانت أفضل بكثير بعد سيطرة الكتلة الباردة على الأجواء في مصر الأيام الماضية .
أوضح أنه بالنسبة للمعاملة بكاسرات السكون خلال هذه الفترة يجب الالتزام بالجرعة المناسبة وعدم زيادتها حتى لا يؤثر على معدلات ومستويات التخريج .
وينصح فهيم المزارعين وكل من رش الكاسرات مبكراً خاصة للعنب وحدث تكشف مبكر للبراعم الخضرية فى توقيت الانخفاض الحاد للحرارة، بالتالي يجب الرش بالكبريت الميكروني بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت حتى لا يحدث ضرر للبراعم الحديثة وعلى مزارعي الزيتون والمتساقطات خاصة العنب المتوسط والمتأخر والكمثرى والبرقوق والتين والرمان المتابعة معنا باستمرار .
عدد ساعات البرودة فى مصر
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