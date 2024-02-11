شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التهاب المفاصل والعظام ينتشر بكثرة بين كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب العظام والمفاصل ينتشر بكثرة بين كبار السن، وحوالي 70% منهم يزيد عمرهم عن 55 عامًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يبدأ مرض التهاب العظام والمفاصل عادة في أواخر الـ40 إلى منتصف الـ50 ومن الممكن أن يصيب الشباب أيضًا (مثل الرياضيين والأشخاص الذين يتعرضون لإصابات أو صدمات).

ونصحت وزارة الصحة والسكان باستشارة الطبيب للوقاية من الإصابة بالتهابات العظام ومضاعفاتها.