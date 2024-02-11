القومى للمرأة يجتمع بمسؤولى سفارة هولندا ويستعرض جهوده ضمن مشروع تنمية الأسرة

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا مع عدد من المسئولين بسفارة هولندا بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي

وهدف الاجتماع عرض التقدم المحرز فى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزى وعدد من شركاء التنمية.

وخلال الاجتماع تحدثت الميسرات الماليات بالمشروع عن اثر المشروع على السيدات بمجموعات الادخار والاقراض الرقمى بالقرى التابعة لهن ومدى الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التى عادت على هؤلاء السيدات من خلال دعمهن بالتدريبات المختلفة داخل المجموعات.

وعرضت الميسرات نماذج لسيدات بالمجموعات بدأت فعليا فى عمل مشروعات صغيرة ومشروعات خضراء كالزراعة فوق أسطح المنازل وزراعة الشعير المستنبت وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومى للمرأة، إنجى اليمانى المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالى ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، وياسمين على منسقة مشروع مجموعات الادخار والاقراض، أحمد غريب مشرف محافظة البحيرة، وحنان هلال مشرفة محافظة أسيوط، وعدد من الميسرات الماليات بالمشروع.