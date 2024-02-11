أخبار مصر

النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقى رؤساء المحاكم الابتدائية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقى رؤساء المحاكم الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى النائب العام المستشار محمد شوقى، امس السبت، ولفيف من قادة النيابة العامة، زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية التقى خلالها رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، وكذلك موظفى وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

 

 كما التقى النائب العام ووفد النيابة العامة، المستشارين رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية. 

 

كما التقى النائب العام بالدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية. 

 

وفى إطار الزيارة أيضًا؛ التقى النائب العام بمحافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية ومساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، ومدير أمن الإسكندرية، ومدير مباحث الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.

 

 

2c63fcac-89a8-4f7b-b72e-7fb2fe8c3195

 

 

3d002030-6803-4ab5-8742-d7de28f81425

 

421f29d3-b6f4-444d-9871-c3a513ae2fe8

 

484b4a1d-c8ec-4502-84ab-03f04953f425

 

144112c4-8202-4865-8af2-ab888ff2d9a4

 

809673ad-4ba4-4e27-b645-d5b16445710d

 

 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements