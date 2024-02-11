النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقى رؤساء المحاكم الابتدائية

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القاهرة - سامية سيد - اجرى النائب العام المستشار محمد شوقى، امس السبت، ولفيف من قادة النيابة العامة، زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية التقى خلالها رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، وكذلك موظفى وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

كما التقى النائب العام ووفد النيابة العامة، المستشارين رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية.

كما التقى النائب العام بالدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية.

وفى إطار الزيارة أيضًا؛ التقى النائب العام بمحافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية ومساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، ومدير أمن الإسكندرية، ومدير مباحث الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.