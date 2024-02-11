شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تستعد لصناعة زيت الميرون الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بحدث تاريخى هام هذا العام وهو صناعة الميرون المقدس باستخدام طريقة جديدة فى عهد البابا تواضروس الثانى

تمزج بين تقاليد الكنيسة العريقة وأحدث وسائل التكنولوجيا التى تعتمد على 1000 كيلو زيت الزيتون، حيث يتم إعداده كل 3 سنوات.

ويذكر الكتاب المقدس أن الكنيسة تؤمن أن الروح القدس يحل علينا، ويسكن عندما نُدهن بالميرون بعد المعمودية "وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس".

وبدون الروح القدس لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة روحية، أو يكون له نصيب فى السماء.. إذًا لا بُدّ من هذه المسحة المقدسة "وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شىء".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الشهرالماضى، الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس.

وقدم الأنبا سيرابيون لقداسة البابا مجموعة الزيوت العطرية، الخاصة بتجهيز وصنع زيت الميرون المقدس، والذى سيتم صنعه فى شهر مارس من العام الجارى