انطلاق المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء بالمشاركة بين الأوقاف والمحافظة

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، انطلقت المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معانى المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".