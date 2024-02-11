شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنتهى من تجديد محطة قطار بئر العبد بسيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت هيئة السكة الحديد من تجديد محطة قطارات بئر العبد، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد، وذلك لإعادة حركة القطارات لسيناء مرة، بطول 100 كم، كما شمل المشروع إنشاء كوبرى الفردان الجديد على قناة السويس الجديدة وتأهيل وتطوير الكوبري القديم.

ونشرت السكة الحديد صور توضح محطة قطارات بئر العبد بعد تجديدها، ويأتى المشروع في اطار تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجستي المتكامل و تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستي الهام

ويتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ، والمرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها واعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الامني في مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد.

ويتم إنشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم، ويتم تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى).

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى، بئر العبد، والقنطرة شرق، وجاري العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب، بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

وتم إجراء تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتي تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية، وتدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

كما تم تنفيذ تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الانتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبرى معدنى بطول 640 متر، ويتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس و تم الإنتهاء من إنشائه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي و سيناء.

وتضمنت الأعمال التي تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر و أعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم و أعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين و ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح و إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات ) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.