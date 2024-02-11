شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد الذرة الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB فترة شحن من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024 والشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة) وتقدم العروض يوم 13 فبراير 2024 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن معارض اهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين فى منتصف الشهرالجارى، وأنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ولمن من يريد من اصحاب منافذ جمعيتى، لافتا إلى أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع فى إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، وأشار إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان.