البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا ديسقوروس بالمقر الباباوى

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والمشرف على منطقة وادى الريان، الذى عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى أمس السبت، فى المقر البابوى بالقاهرة، كهنة وخدام خدمة القديس بولس الرسول للكرازة.

واستمع قداسته لعرض عن خدمات الكرازة فى 36 دولة فى آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب الخدمات الطبية والتعليمية والتنموية فى هذه البلاد، بالإضافة إلى مراجعة لبرنامج تكوين الكارز من خلال فصول الكرازة ومعهد القديس بولس لدراسات الخدمة.

ومن جانبه شجع قداسة البابا الجميع وقدم لهم نصائح وتوصيات لمساعدتهم فى خدمتهم.