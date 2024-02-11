شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير عن خطأ الهبوط وتأثيره على الإصابات بتربية رياضية الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث حسن حمدى محمد سيد على درجة الماجستير بدرجة امتياز من كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية على رسالته بعنوان "تشخيص بيوميكانيكي لاختبار خطأ تسجيل الهبوط من الوثب للحد من إصابات الطرف السفلى".

وتكونت لجنة المناقشة من د. آمال جابر متولى أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم أصول التربية الرياضية -بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، ود. أميمة إبراهيم العجمى أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم أصول التربية الرياضية -بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، ود. محمد عبد الفتاح زايد أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم أصول التربية الرياضية -بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، ود. دينا فاروق عاطف مراد الوكيل أستاذ مساعد بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية.

وكشفت الدراسة عن تأثير الهبوط حول المفصل، وعضلات الأطراف السفلية بالنسبة للرياضيين للحد من إصابات الطرف السفلى

ودور الأطراف وعضلات الجزع السفلى أثناء حركة الهبوط من الوثب، وزوايا الانحراف لمركز ثقل الجسم الأمامية والخلفية مرتبطة بزمن الوصول لأقصى قوة بسبب الترابط الطردى فيما بينهم كلما زاد مركز ثقل جسم الأمامي والخلفي

وأكدت الرسالة على ضرورة أهمية الأهتمام بمراكش ثقل الجسم

ومن جانبها أشادت لجنة المناقشة بمجهود الباحث ورسالته وكشفه ومعالجته لأسباب الإصابات عند الوثب أو الهبوط وكيفية تفادى ذلك بالنسبة للرباضين لضمان سلامتهم وتجنب الإصابات .