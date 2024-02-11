شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لم أتحدث إلى بايدن بعد وصفه ردنا العسكرى على غزة بالمبالغ فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى لقاء مع فوكس نيوز إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي منذ تصريحه الأخير الذى وصف فيه الرد العسكرى الإسرائيلى بالمبالغ فيه.

وأكد نتنياهو أن الأمر الوحيد الذى سيؤدى إلى إطلاق سراح الرهائن هو هزيمة حركة حماس لذلك سيستمر جهدنا العسكرى.

وفى حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28 ألف شهيد و67 ألف جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلى بشن غارات عنيفة فى منطقة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح برى للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالى والنازحين.