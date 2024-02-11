شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الأحياء الباقون من 132 محتجزا فى غزة كاف لتبرير ما نقوم به من جهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل قليل، إن هناك عدد كاف من 132 محتجزا متبقيا فى قطاع غزة، أحياء لتبرير ما نقوم به من جهود، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" قد طالبوا بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب سوء تعامله مع أزمة الحرب فى غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن بعض أهالى وذوى المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة الإسراع فى إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم فى خطر.

فيما حذّر المكتب الإعلامى الحكومى في قطاع غزة من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى فى حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح الفلسطينية.