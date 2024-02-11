شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبيت الأبيض: بايدن سيتحدث إلى نتنياهو اليوم وسيركز على المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول البيت الأبيض، قبل قليل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم الأحد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا على أن الاتصال سيركز على المحتجزين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" قد طالبوا بإجراء صفقة تبادل رهائن فورية مع الحركة الفلسطينية وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب سوء تعامله مع أزمة الحرب فى غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن بعض أهالى وذوى المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة الإسراع فى إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم فى خطر.

فيما حذّر المكتب الإعلامى الحكومى في قطاع غزة من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى فى حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح الفلسطينية.