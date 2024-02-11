شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 548 رحلة لنقل 80 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 548 رحلة طيران دولية وداخلية تنقل على متنها 80 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار يستقبل على مدار 24 ساعه 278 رحلة وصول على منتهم 42745 إلى عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين موسكو بروكسل مانشستر كوبنهاجن أمستردام مدريد برشلونة جنيف فينا دوسلدورف ميونخ روما ميلانو والعديد من الوجهات الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى دبي أبو ظبي رأس الخيمة جدة الرياض المدينة القصيم حائل الدار البيضاء تونس إسطنبول الكويت دلهي كانوا إنجامينا زيورخ بيروت طرابلس دار السلام بغداد بورتوسودان نيروبي.