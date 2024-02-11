شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات صحفية تحتفل مع عائلة شيخ الصحفيين بعيد ميلاده الـ 100.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجدد مساء أمس اللقاء السنوى لقيادات الجماعة الصحفية بمنزل شيخ المهنة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور أحد مؤسسى وكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك للاحتفال عيد ميلاده المائه .. فهو من مواليد 10 فبراير 1924 .

الاحتفال بمئوية اللكاتب الكبير محمد عبد الجواد

وكان على رأس الحضور الكاتب الصحفى الكبير عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم عابدين مدير مكتب إذاعة صوت أمريكا الأسبق بالقاهرة، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام محمود التوني رئيس قناة الحياة، وعلا الشافعى رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق، والمصور الصحفى محمد أسد، والكاتب الصحفى محمود الضبع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى.

جانب من الحضور

وحضر من الأسرة ابنته المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة والمهندس خالد عبدالجواد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربي بالأهرام، والأستاذ الدكتور خالد حمدى عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الأسبق وإيناس البيطار المحامية ورجل الاعمال عمرو عبدالله، وعالمة الفلك عبير فؤاد.

الاحتفال بالكاتب الكبير محمد عبد الجواد

والتف الجميع لإطفاء الشمعة فى مئوية عمر الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور والذى أعد للحاضرين مأدبة عشاء بجميع أكلات الصعيد المعروفة ولم تخلوا الجلسة من إسترجاع ذكرياته لتبادل الحديث عن قربه من دوائر الحكم وصناعة القرار فى وبخاصة فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ويعد الكاتب الصحفى محمد عبد الجواد منصور الأكبر سنا فى الوسط الصحفى المصرى والعربى، ويحمل تاريخاً طويلاً وممتداً، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك فى تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها.

وعرف منصور بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارا إعلاميا بالقصر الجمهورى لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.