شكرا لقرائتكم خبر عن مبانى المدينة الطبية لجامعة عين شمس ترى للنور.. اكتمال مستشفى الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت العديد من مبانى المدينة الطبية لجامعة عين شمس، تخرج للنور، وهى المدينة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى.

مشروع المدينة الطبية يهدف تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أكد أن مشروع المدينة الطبية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن تطوير المدينة الطبية يتضمن حديقة ملحقة بالمدينة الطبية ومخطط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة ، وكذلك المراعاه فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية، وزيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30 % بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع ، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

وفى جولة أجراها ”الخليج 365” فى حرم مستشفيات جامعة عين شمس، لرصد ومتابعة ما تم إنجازه من مشروعات المدينة الطبية، ظهر مبنى بنك الدم الرئيسى للنور وتم الانتهاء من المبنى بالكامل وواجهاته وجارى العمل على وضع اللمسات النهائية وتجهيزه من الداخل .

ومبنى بنك الدم الرئيسي مكون من دور واحد تم تطويره بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين.

ومن بين المبانى التى ظهرت للنور أيضا الانشاءات الخاصة بمبنى جراحات الاطفال التخصصية، كما ظهرت للنور أيضا مبنى مستشفى الطوارئ الجديدة، حيث تم الانتهاء من المبنى بالكامل وواجهاته الرئيسية .

ويعتبر مشروع مستشفى الطوارئ الجديد من أهم مشروعات المدينة الطبية وتصل تكلفته حوالى 700 مليون جنيه كتكلفة تقديرية.

والمستشفى الجديد سيتضمن دور أرضى وعدد 7 أدوار ، وتبلغ إجمالى عدد الأسرة 252 سرير بينهم 154 إقامة و 63 سرير رعاية مركزة، وسيتضمن المستشفى عدة أقسام فى مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ ويضم 16 سرير بينهم 2 غرفة عزل و 2 غرفة جراحة و7 سرير إنعاش و 7 غرف علاجية ، بالإضافة إلى قسم السموم والذى سيضم 22 سرير سموم وغرفة علاج للتداخلات البسيطة .

ومن بين الأقسام المخطط أن تتضمنها المستشفى الجديدة ، قسم طوارئ السموم وسيضم 4 أسرة ملاحظة ، وقسم الأشعة وسيتضمن الأشعة الخاصة بعلاج الأوعية الدموية والأورام ، وعدد 2 أشعة مقطعية ، و 3 سونار .

كما مخطط أن تتضمن مستشفى الطوارئ الجديدة ، قسم معامل يتضمن معمل سموم ومعمل كروماتوجرافى وبنك دم ، فضلا عن قسم إقامة المرضى والذى سيتضمن 132 سرير .

ومستشفى الطوارئ الجديدة بجامعة عين شمس ، مخطط لها أن تتضمن أيضا 8 غرف عمليات و20 سرير تحضير وإفاقة ، وسيتم تجهيز المستشفى بالكامل على أعلى مستوى لخدمة المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

ومن بين ملامح المدينة الطبية أيضا التى ظهرت للنور الأسوار الرئيسية التى تحيط المدينة بالكامل والبوابات الرئيسية يتم حاليا تجهيزها للانتهاء منها فى أسرع وقت .

المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعًا، فى مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، و4 حدائق منها حديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق تم إنجاز 80٪ منها، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش .

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى جراحات الأطفال والتى جارى العمل عليها حاليا ، فضلا عن مشروع الواجهات وهو مشروع الغرض منه توحيد شكل الواجهات لمبانى المدينة الطبية وتم تسليم تصاميم عدد 4 واجهات جارى الانتهاء من تنفيذها.

و مشروع بنك الدم الجديد تكلفته التقديرية 155 مليون جنيه، وجار العمل على إنشاء عيادات الدمرداش بتكلفة تقديرية 151 مليون جنيه، ومشروع مبنى المناظير .