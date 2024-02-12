شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: إصدار التذاكر من داخل مصر بالعملة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصرى في بيان لها مساء اليوم الأحد وصفته ببيان توضيحي جاء فيه: في ضوء ما نشر علي بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى، فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى تنص على الآتى:

١- إصدار تذاكر الطيران من داخل جمهورية مصرالعربية، والتى تبدأ من جمهورية مصرالعربية إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصرى).

٢- عدم إصدار أي تذاكر من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التى تبدأ من خارج الجمهورية.