شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلوفينيا بالقاهرة: زيارة سامح شكري تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك علي أهمية زيارة وزير الخارجية سامح شكري الثانية لبلادنا لأنها تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين وستوفر الأساس لمزيد من تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعد الشريك الرئيسي لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشريكا رئيسا في البحر المتوسط .

وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن السنوات الأخيرة شهدت حوارا سياسيا مكثفا حيث زارت تانيا فاجون القاهرة في نوفمبر الماضي وأجرت مباحثات مثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير شكري ، مشيرا إلى أن سلوفينيا وهي عضو غير دائم بمجلس الامن تقدر أهمية تبادل الآراء مع مصر خاصة فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

وأفاد بأن شكري سيجري غدا / الاثنين/ خلال زيارته للعاصمة السلوفينية " ليوبليانا " مباحثات هامة مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون المشترك .

وأوضح أن كلا الوزيرين سيترأسان الدورة الثانية لجنة التعاون المشترك لبحث سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، مثل التجارة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وإدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والنقل والسياحة والعلوم والتعليم والثقافة.. مشيرا إلى أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي لنا في القارة الأفريقية.

وأضاف أن الوزير شكري سيتلقى خلال زيارته برئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار ورئيس وزراء السلوفينى روبرت جولوب فضلا عن عقد مباحثات مع وزير الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفيني ماتجاز هان حول التعاون في مجال السياحة .