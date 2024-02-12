الخارجية: "حظر التجارب النووية" مرتبط بامتثال الدول لنزع أسلحتها النووية

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القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا أن ضمان فعالية ومصداقية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرتبط في الأساس بامتثال الدول النووية لالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية، وبأولوية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية مع السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، حيث بحثا مجمل التطورات ذات الصلة بأعمال اللجنة التحضيرية، وسبل تقديم مصر للدعم اللازم للجنة لتطوير آليات منظومة التحقق ذات الصلة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفقا للولاية القانونية الممنوحة للجنة.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الأحد/، أن السفير حمدى لوزا شدد على أهمية تحقيق مقاصد وأهداف المعاهدة بحظر التجارب النووية والتخلص التام من الأسلحة النووية، مثمنا التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة على صعيد تطوير منظومة التحقق الخاصة بمعاهدة حظر التجارب النووية، والتي وصلت إلى نقطة مرضية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية إيلاء الأولوية في الوقت الحاضر لبناء قدرات الكوادر الفنية للدول النامية من أجل المساهمة بفاعلية في تشغيل تلك المنظومة وعدم جعلها حكراً على الدول المتقدمة.

وتأتي زيارة السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القاهرة في إطار افتتاح الدورة التدريبية الـ26 للدول الإفريقية في مجال التفتيش الموقعي، وهي الدورة التي تأتي في إطار أنشطة بناء القدرات التي تحظى دائما برعاية مصر.